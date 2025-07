Borsa | Europa incerta in vista di Wall Street Milano -0,02%

Borse europee incerte con i future Usa in rosso nella prima seduta dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di dazi al 30% sull'Ue da agosto. Milano (-0,02%) ondeggia a cavallo della parità, sale Londra (+0,41%), mentre cedono Francoforte (-0,76%), Parigi (-0,34%) e Madrid (-0,14%). In assenza di dati macroeconomici di rilievo gli occhi degli investitori sono puntati sulla vicenda dei dazi, con le trattative ancora in corso e l'inevitabile attesa di un punto di caduta comunque al di sopra del 10%. Nel frattempo il dollaro si stabilizza sopra quota 0,85 euro e 0,74 sterline, mentre salgono i rendimenti dei titoli Usa (+2 punti base al 4,42%), con uno spread di 170 punti sui Bund, mentre il differenziale italiano si mantiene sotto gli 86 punti, con il rendimento in crescita di 1,9 punti al 3,59% e quello tedesco di 0,7 punti al 2,73%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa incerta in vista di Wall Street, Milano -0,02%

