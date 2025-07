Emily in Paris 5 | Venezia sarà la nuova location di buona parte degli episodi

Dopo un assaggio di Dolce Vita romana, Lily Collins si prepara a un tuffo nelle calli veneziane per la quinta stagione della ideata da Darren Star. Fan di Emily in Paris italiani a rapporto. La serie Netflix interpretata da Lily Collins si prepara a fare ritorno in Italia per nuove avventure sentimentali nel Bel Paese. Dopo Roma, la nuova location prevista è Venezia, dove le riprese si terranno dal 5 al 15 agosto. Ad annunciare la novità è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, come riportato dal Gazzettino. "È una notizia straordinaria, che conferma come il nostro territorio sia sempre più attrattivo per le grandi produzioni audiovisive globali, grazie al suo patrimonio unico e al lavoro di squadra tra istituzioni e operatori del settore" ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emily in Paris 5: Venezia sarà la nuova location di buona parte degli episodi

