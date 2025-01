Terzotemponapoli.com - Rullo: “Napoli-Juventus si deciderà sui duelli individuali”

Erminio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. L’ex partenopeo ha parlato del prossimo match casalingo contro la. Poi ha trattato anche di calciomercato. Ha dichiarato che gli piace molto Dorgu. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore alla radio napoletana.: “La Juve fa della fase difensiva un’arma importante“Così l’ex: “sisui, sarà una gara equilibrata perchè la Juve fa della fase difensiva un’arma importante. Concede poco, aspetta bassa, ha recuperato giocatori importanti e non sarà la Juve di un mese fa. Ildeve pensare a fare ilcome sta facendo, Conte ha creato un gruppo forte e per vincere i campionati c’è bisogno anche di quello. La piazza napoletana va di pari passo col mister ed i ragazzi.