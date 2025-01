Pronosticipremium.com - Roma, Rensch si emoziona al momento della firma: la dedica dell’agente FOTO

Leggi su Pronosticipremium.com

Prima ore da giocatoreper Devyne. Il terzino destro classe 2003 ieri è diventato ufficialmente un giocatore giallorosso dopo il trasferimento dall’Ajax in questa sessione di mercato invernale. Il giovane talento olandese hato un contratto di quattro anni e mezzo, legandosi alla squadra di Claudio Ranieri fino all’estate del 2029. Alha vissuto unparticolarmentente, lasciandosi andare a un pianto liberatorio, come documentato da unacondivisa dal suo agente sui social.AS.Benevento!#ASpic.twitter.com/D1zGOP397e— abcdef (@PppyD802) January 24, 2025Le paroleA testimoniare l’importanza di questo passo per la carriera del terzino, ci ha pensato il suo procuratore, che su Instagram hato aparole cariche di affetto e motivazione: “Devyne, prima di tutto sono orgogliosopersona che sei.