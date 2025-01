Romadailynews.it - Roma: infastidivano turisti al Colosseo, bloccati 2 gladiatori e un saltafila

Ieri mattina, a distanza di breve tempo, 3 le persone che sono state fermate dalle pattuglie della Polizia Locale diCapitale nell’area circostante il. Durante i consueti controlli nella zona, gli agenti del I Gruppo Centro Storico hanno prima bloccato due uomini di nazionalita’ italiana di 44 e 42 anni, i quali, vestiti da, arrecavano disturbo ainel tentativo di convincerli a farsi scattare una foto con loro.I due sono stati fermati in via delle Terme di Tito mentre, dotati di corazza e spada, erano intenti a procacciare i, in quel momento seduti ai tavoli dei locali, proponendo loro con insistenza foto ricordo a pagamento con sfondo l’Anfiteatro Flavio. I fintisono stati sanzionati come previsto dal Regolamento di Polizia urbana e, nei loro confronti, oltre alla sanzione amministrativa e all’ordine di allontanamento, e’ scattato il sequestro degli abiti e delle attrezzature utilizzate, per evitare la reiterazione dell’attivita’ illegale.