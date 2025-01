Risiko bancario nuova sorpresa | MPS offre 133 miliardi di euro per Mediobanca

Quifinanza.it - Risiko bancario, nuova sorpresa: MPS offre 13,3 miliardi di euro per Mediobanca

Nuovo colpo di scena per ilitaliano, con una potenziale operazione tra due dei brand più antichi e noti del comparto. Banca Monte dei Paschi di Siena ha deciso di lanciare un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) volontaria su tutte le azioni ordinarie di. Il rapporto di concambio è stato fissato a 2,300 azioni diemissione di MPS per ogni azione esistente di, che comporta un prezzo implicito di offerta pari a 15,992per azione, e un premio pari al 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025, per un controvalore di 13,3di.L’obiettivo dell’offerta è acquisire l’intero capitale sociale e conseguire la revoca delle azionidalla quotazione sunext Milan. Si prevede che l’esecuzione dell’Offerta Pubblica di Scambio sia completata entro il terzo trimestre del 2025.