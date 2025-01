Movieplayer.it - Oscar 2025, Zoe Saldana festeggia la sua prima nomination con le sorelle: la foto dell'esultanza

La star del film di Jacques Audiard accoglie euforica la candidatura'Academy. Zoeha vissuto uno dei momenti più felicia sua vita quando ha ricevuto lacandidatura in carriera ai premigrazie alla performance in Emilia Pérez di Jacques Audiard. L'attrice, per l'occasione, ha scelto di accogliere la notizia insieme alle due, Cisely e Mariel, con le quali ha esultato dal divano di casa, come si vede nel video pubblicato sui social. L'di Zoeper laaglia candidatura di ieri, Zoenon aveva mai ricevuto unaagli. L'attrice concorrerà nella categoria dedicata alla miglior non protagonista, insieme a .