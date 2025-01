Ilfattoquotidiano.it - Niente emergenza Pfas: il negazionismo di Stato è il vero salto culturale della destra italiana

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Enza PlotinoUn veleno inodore e insapore sgorga dai nostri rubinetti e intossica il nostro organismo, danneggiandolo giorno dopo giorno. Sono gli inquinanti chimici presenti nell’acqua potabile e nelle reti degli acquedotti di tutta Italia. Molecole tossiche che si accumulano nell’ambiente e sono pericolose per la salute di milioni di cittadini esposti quotidianamente, ogni volta che bevono un bicchiere d’acqua, a ingurgitare sostanze chimiche certificate “pericolose per la salute” dalla comunità scientifica, e quindi giudicate “non sicure” e “inaccettabili” in molte nazioni. Non solo europee.In questi tempi didilagante, naturalmente qualche imbecille sempre urlerà al complotto degli ambientalisti sporchi e cattivi e al trionfolibertà di “uccidersi con i bignè” come recitava una canzoncina del passato, ma se da una parte esistono pochi imbecilli che credono nella terra piatta e nella vita su Marte, l’intera popolazione si beve il veleno che scaturisce dai rubinetti sotto forma di acqua potabile e che contiene e diffonde(una micidiale sostanza chimica), oltre ai cancerogeni Pfoa, ai Tfa e i Pfos.