Lanazione.it - Neonato di cinque mesi muore al Gaslini dopo una notte di crisi respiratorie

Undidi La Spezia è morto la scorsaall’ospedaledi Genova. Il dramma è iniziato mercoledì sera, quando la mamma ha visto il piccolo con evidenti difficoltà. I genitori non hanno perso tempo e si sono precipitati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, per un primo controllo. Vista la situazione, il personale medico deldiffuso spezzino ha disposto l’immediato trasferimento all’ospedale del capoluogo genovese. E’ stata unadi speranza, apprensione e di cure prestate da tutto il personale che ha tentato il possibile per tenere accesa una sempre più flebile fiammella di vita. Ma ilnon ce l’ha fatta. Sarà eseguita l’autopsia.