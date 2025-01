Tvzap.it - Neonata rapita, il marito della sequestratrice la attacca: “Mi ha rovinato la vita”

Colpo di scena sul caso a Cosenza. La 51enne Rosa Vespa e il 43enne Acqua Moses sono stati ascoltati in un interrogatorio al termine del quale il Gip ha disposto l'immediata remissione in libertà dell'uomo. Prima della scarcerazione, il nigeriano aveva rilasciato una dichiarazione lanciando pesanti accuse alla moglie. a Cosenza: colpo di scena dopo l'interrogatorio Continuano ad emergere dettagli che ribalterebbero le prime impressioni sul caso della bambina di appena un giorno portata via dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza da Rosa Vespa e Moses Omogo Chidiebere.