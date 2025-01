Lanazione.it - Musica e parole per raccontare la bellezza di oboe, fagotto e flauto

CITTÀ DI CASTELLO - Tre appuntamenti dedicati allae ad altrettanti strumenti che saranno illustrati nel corso delle serate. Torna grazie al circolo culturale Luigi Angelini l’edizione 2025 de “Gli Arnesi della“, i concerti-conferenza inseriti nel programma curato dal direttore artistico Fabio Battistelli. Un focus sugli strumenti a fiato in particolare,. Saranno presenti per la prima volta a Città di Castello artisti del panoramale nazionale: si inizia domenica 2 febbraio con l’Ensemble Mosaici Sonori in un omaggio a Rossini con, ma anche aneddoti e curiosità sul grande compositore presentati da Elisabetta Rivalta con Domenico Banzola, Luigi Lidonnici, Enrico Gramigna, Elisa Nanni e Piergiorgio Anzelmo. Il 23 febbraio, il duo composto da Roberto Noferini e Donato D’Antonio con “Bizzarrie su dieci corte, omaggio a Paganini“.