"Meloni negli Usa? Buona notizia. Trump vuole finire la guerra": Cecilia Sala intervista Zelensky

Domani, sabato 25 gennaio, sul Foglio, dopo la prigionia in Iran e la liberazione, torna a scrivere: un'al presidente ucraino, Volodymyr. Un'nei primi caldissimi giorni della presidenza di Donald, che da tempo assicura di voler lavorare per concludere in tempi rapidissimi lamossa dalla Russia di Vladimir Putin a Kiev (nelle ultime ore, Putin, si è detto pronto ad incontrare il neo-presidente degli Stati Uniti). Nell', di cui stanno uscendo alcune anticipazioni,commenta il fatto che Giorgiafosse l'unico leader europeo invitato al giuramento del presidente degli Stati Uniti. "E' unaper l'Italia - dice il premier ucraino -, forse con questo canale di dialogo privilegiato lei potrà essere utile all'Europa, io spero che potrà esserlo anche all'Ucraina".