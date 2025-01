Scuolalink.it - Meditazione in classe: il progetto ‘Scuola senza stress’ parte da Bertinoro

Un approccio innovativo al benessere scolastico prende piede in Emilia-Romagna, dove l’Istituto Comprensivo didiventa protagonista di unpilota unico nel suo genere. Grazie all’iniziativa “Scuolastress – momento di quiete in”, studenti e docenti saranno accompagnati verso una nuova dimensione educativa, in cui il benessere emotivo si affianca all’apprendimento tradizionale. Con il supporto dell’Unione Europea e validato da ricerche scientifiche, il programma mira a ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita scolastica attraverso la. Promuovere lae il benessere tra i banchi di scuola Nell’Istituto Comprensivo di, il“Scuolastress – momento di quiete in” ha recentemente concluso la sua prima fase, rappresentando un importante passo avanti per il benessere scolastico.