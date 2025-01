Lapresse.it - Mediobanca, Mps e Generali: il risiko e il peso di Delfin-Caltagirone

La mossa di Mps suche punta a creare il terzo gruppo italiano, alle spalle di Intesa Sanpaolo e Unicredit, rappresenta una svolta nello scenario delbancario italiano che vede Del Vecchio etra gli attori principali.La scalata di Del VecchioLo scorso 27 dicembre– la cassaforte della famiglia Del Vecchio – è diventato il secondo azionista della banca senese salendo al 9,78%, alle spalle del Tesoro che detiene l’11,73% delle azioni e prima di Banco Bpm (oggetto dell’Ops di Unicredit), che possiede il 5,003%, e del gruppoche è al 5,026%, mentre Anima Holding (su cui c’è l’Opa di Bpm) è al 4%. Dopo aver rilevato il 3,509% della quota del 15% del capitale sociale messa sul mercato dal Mef lo scorso 13 novembre, il nuovo aumento della partecipazione a Rocca Salimbeni della holding Del Vecchio- era stato osservato in ambiente finanziari – era da leggere come “una mossa per acquistare maggiornegli eventuali scenari futuri”.