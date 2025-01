Ilfattoquotidiano.it - La compagna dell’ex governatore Pittella nominata direttrice dell’agenzia del turismo della Basilicata. Critiche M5s: “‘Sistema’ vince”

È stata già ribattezzata dall’opposizione la “santa”, come la Parthenope di Sorrentino addobbata dei tesori di San Gennaro. A porgerle i paramenti sacri, però, non sarebbe stato un cardinale coi capelli tinti, ma il potente presidente del Consiglio regionale Marcello. Sta facendo discutere, in, la nomina alla guidadi promozione turisticaregionegiornalista Margherita Sarli, da anniinseparabile, nonché referente regionale dei calendiani,.Il via liberagiunta regionale guidata dal forzista di rito lettiano Vito Bardi è arrivato dopo mesi di trattative col suo predecessore, transitato dal Pd ad Azione in seguito alla mancata candidatura alle politiche del 2022, e dal centrosinistra al centrodestra alle regionali di aprile dell’anno scorso.