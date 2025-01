Zonawrestling.net - Kurt Angle: “Il soprannome ‘Perc Angle’ mi fa venire in mente un periodo doloroso della mia vita “

Leggi su Zonawrestling.net

Uno dei wrestler più apprezzati di tutti i tempi,, ha avuto una carriera favolosa ma costellata da diversi infortuni, alcuni dei quali molto gravi. A causa di queste problematiche di salute,è caduto anche nella dipendenza, in particolare quella da antidolorifici: lo stesso wrestler, in passato, ha sofferto molto a causa di questi problemi, ma da qualche tempo a questa parte, ha avuto modo di riprendere in mano la suae ispirare quanti, purtroppo, ancora non riescono a superare i problemi di dipendenza.L’internet wrestling, però, spesso e volentieri crea dei trend che possono risultare spiacevoli: uno di questi, è quello di “Perc“, che fa riferimento aldi metà 2005 fino al suo primo stint in TNA, quando il wrestler era alle prese con i suoi problemi di dipendenza.