Italia pronta per il ritorno al nucleare. Il governo studia rimedi al caro gas

Dov’eravamo rimasti? Al 1987, quando un discutibile referendum decretò la fine delcivile in. Decisione poi confermata nel 2011. E pensare che di quella tecnologia eravamo tra i Paesi all’avanguardia nel mondo e che da allora abbiamo importato a piene mani energia atomica dalla vicina Francia, come se le conseguenze di un eventuale incidente non arrivassero a Torino prima che a Parigi. Ora però ilha innestato la retromarcia. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, infatti, ha inviato a Palazzo Chigi una proposta di disegno di legge delega "in materia disostenibile" che, se approvato dal Parlamento, getterà le basi per ridefinire il quadro normativo esistente, consentendo ildelle centrali atomiche. Centrali che però non hanno nulla a che vedere con quelle su cui si erano espressi glini dopo i disastri di Chernobyl e Fukushima.