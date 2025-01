Quotidiano.net - Inchiesta BBC e MediaZona: oltre 90.000 soldati russi morti in Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

L'edizione in lingua russa della BBC afferma di aver identificato90.000nella guerra inin un'giornalistica condotta assieme alla testata. Ma stima che i militarinel conflitto siano in realtà tra 138.500 e 200.000. Dei 90.019uccisi in guerra che sono stati identificati dai giornalisti, il 23% erano volontari che si erano arruolati dopo l'inizio del conflitto, il 17% erano ex detenuti, il 12% riservisti richiamati alle armi dal governo e un altro 17% militari di carriera. Tra i- secondo la BBC - ci sono nove generali e 500 ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello. L'età media deinel 2024 e identificati era di 36 anni.