Ilrestodelcarlino.it - Il Sacro Cuore fa il pieno: "I posti sono già esauriti"

Emanuela Casali, coordinatrice didattica della scuola primaria, come stanno andando le iscrizioni nella vostra scuola? "Alla scuola dell’infanzia e alla scuola media igià tuttie cidegli alunni in lista di attesa. Alla scuola dell’infanzia c’è una sezione sola e ci30 iscritti, mentre alla scuola media gli iscritti52 e le sezioni disponibilidue. Alla scuola primaria abbiamo attivato due indirizzi: l’indirizzo Cambridge e l’indirizzo con potenziamento di laboratorio espressivo. Alla primaria accogliamo un massimo di 21 alunni per classe e ciancoradisponibili". I genitori hanno avuto difficoltà con le iscrizioni online? "Capita negli anni che qualche genitore faccia più fatica a iscrivere il figlio con la modalità online.