Sport.quotidiano.net - Il mercato. Su Shomurodov arriva il Venezia. Ma Kouame adesso è più vicino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel calciosi sa, quello che è valido un giorno non è detto che lo sia il giorno dopo. Un po’ quello che sta succedendo all’Empoli, alla ricerca urgente di un attaccante. Il club azzurro sembrava infatti in vantaggio sulla concorrenza perre adella Roma, poi si è inserito prepotentemente il, che ha individuato nell’attaccante uzbeko il sostituto ideale di Pohjanpalo in procinto di passare al Palermo in Serie B. Il club lagunare sarebbe infatti disposto ad acquisirlo a titolo definitivo, soluzione preferita della Roma rispetto alla formula del prestito proposta dall’Empoli. Al contrario, invece, la società di Corsi sembra essere passata in vantaggio sudella Fiorentina, per il quale fino a qualche giorno fa si era ipotizzato uno scambio con Sanabria del Torino.