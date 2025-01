Ilfattoquotidiano.it - Giovani inseguiti a morte da un lato, criminali impuniti dall’altro: ora non osate parlare di scudo penale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Fabio GrassoE’ una bilancia che, dal punto della giustizia e del diritto, più basati sul buon senso che non su cavilli di carattere burocratico o procedurale, non solo pende dalla parte sbagliata ma proprio non sta in piedi. Da una parte duein fuga su una moto, tallonati ada tre (3) pattuglie dei carabinieri, in un inseguimento legittimo e corretto ma infruttuoso, per un finale tragico e inutile. Dall’altra, un criminale accertato, di spessore mondiale, prima arrestato e poi rilasciato, accompagnato, con tutti gli onori, a casa, dove lo attende una festa popolare con fuochi d’artificio.In mezzo, i governi e i cittadini italiani, gli uni fautori dei più misteriosi e controversi fatti di cronaca passati e presenti, gli altri passivi spettatori, indolenti, assonnati, anestetizzati, imbambolati in tante distrazioni futili che non siano fare la guardia attiva a poteri che trovano, anche loro, quasi sempre, occasione di farla franca.