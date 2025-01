Lanazione.it - Giornata della Memoria. Nove nuove pietre d'inciampo a Livorno

Leggi su Lanazione.it

, 23 gennaio 2025 - Abbiamo bisogno di segni e di fermarci per non vivere nell'assillo di cercare sempre la prossima cosa. C’è come un soliloquio nella fretta, che di fatto isola e fa correre, per paradosso, il rischio di diventare estranei alla Storia anche, se vi siamo immersi. Led’ci aiutano, scuotono il cuore, fanno pensare, ridanno il senso di una storia perduta e ritrovata, di un nome che ci ricorda che il nostro destino è legato a quello degli altri, che non ci si salva da soli, che il nome degli altri è anche il tuo, in sintesi che gli altri sono tuoi fratelli. La commemorazione In occasionemartedì 28 gennaio, su iniziativaComunità di Sant’Egidio, saranno impiantate ad'. Si aggiungeranno alle 22 "stolpersteine" già presenti e che, installate di tempo in tempo, vogliono ricordare la crudeltà e l'orroreShoah.