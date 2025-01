Germania, si smorza a gennaio calo manifatturiero, indice Pmi sale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 gen. (askanews) – Segnali di miglioramento adaldella, su cui l’Pmi sulla produzione ha mostrato una attenuazione della dinamica recessiva rindo a 45,2 punti, il livello meno basso da otto mesi a questa parte, a fronte dei 41,7 punti di dicembre. Su queste indagini i 50 punti sono la soglia di neutralità, al di sopra della quale l’attività risulta in crescita e al di sotto della quale è invece in. Il Purchasing managers index sul settore dei servizi dellaè risalito a 52,5 punti, da 51,2 di dicembre. L’Pmi composito per la prima economia dell’area euro è risalito a 50,1 punti, marginalmente positivo quindi, dopo i 48 punti di dicembre e ai massimi da sette mesi a questa parte. L’indagine, che viene condotta da S&P Global, è stata effettuata tra il 9 e il 22