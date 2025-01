Chiccheinformatiche.com - Eurospin, Grandi notizie: hai vinto 1000€ di buoni spesa! – TRUFFA

Negli ultimi giorni, molte persone hanno segnalato la ricezione di un’email apparentemente inviata da, che offre un buonodel valore di. Tuttavia, questa comunicazione è unaprogettata per sottrarre dati personali o finanziari agli utenti.Il contenuto della mail: “: haidi!”La mail in questione si presenta con il seguente testo:“Gentile, La contattiamo per assicurarci che non perda questa opportunitá. L’offerta sta per scadere! Lo scorso mese le abbiamo comunicato che avrebbe potuto ricevere un buonoda. Finora non é stato richiesto il buono in questione. Non é piú interessato? Convalidi nuovamente i suoi dati: link falsoCordiali saluti,Il vostro servizio clienti – Divisione Carte regalo.