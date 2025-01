Davidemaggio.it - Can Yaman lascia Viola come il mare

Leggi su Davidemaggio.it

Che tra Cane Francesca Chillemi ci fosse una certatta si era già capito da tempo. Ma a quanto pare latta sarebbe diventata tempesta, perchè l’attore turco è fuori,anticipato da Dagospia, dalla terza stagione diil.Stando a quanto ci risulta, Can preferirebbe ruoli da protagonista assoluto. E oltre al danno la beffa, nel caso diil, trovandosi ad essere il ‘comprimario’ di Francesca Chillemi.da titolo, la vera star del programma è lei.La notizia arriva in un periodo delicato per l’attore: negli ultimi tempi di lui si è parlato più per questioni personali –l’accusa di aggressione e l’inchiesta sulla beneficenza – che per il suo lavoro. E si attende ancora la messa in onda di Sandokan su Rai 1.il3 senza Francesco DemirNei nuovi episodi della serie tv di Canale 5 non ci sarà più l’ispettore Francesco Demir, proprio ora che era pronto a vivere finalmente la sua storia d’amore con la giornalista