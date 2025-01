Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Cantini Lorano si rinforza al centro con Cutuk

LaOlimpia Firenze che partecipa al campionato di B interregionale si è arricchita di un nuovo "". È il bosniaco Toni, 25 anni, due metri e otto centimetri di altezza, dotato di notevole fisicità e di esperienza internazionale avendo giocato nella prima parte di questa stagione nel KK Posusje (Bosnia) totalizzando 31 punti in cinque partite. Lo scorso anno aveva militato nella squadra austriaca del Raiffeisen Dornbirn Lions con una media di 19.9 punti e 9.6 rimbalzi in 14 gare mentre il campionato precedente lo aveva disputato in Islanda. Nel suo palmarès figurano anche le vittorie nel campionato bosniaco nel 2019 e 2021 e numerosi riconoscimenti personali. "Siamo molto felici del suo arrivo - afferma il direttore generale della società Riccardo Zanardo - È un importante innesto per il reparto lunghi della nostra squadra.