Panorama.it - Arriva Trump, Pechino annuncia altre navi militari

La prima risposta della Cina all’insediamento di Donaldè stata lanciare immediatamente la commessa per una fregata di nuova generazione, affermando che la nave “svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficacia complessiva delle forze in combattimento.”schiera già la Marina più grande del mondo in termini numerici, sebbene la sua tecnologia sia talvolta considerata non all’altezza di quella occidentale. Ma resta il fatto che gli Stati Uniti, il primo nemico di, soprattutto in alcuni scenari potrebbe trovarsi in inferiorità numerica. La Cina ha ufficialmente 234da guerra rispetto alle 219 della U.S. Navy, tra cui una cinquantina di fregate ettante cacciatorpediniere. Ma possiede soltanto due portaerei operative e un'altra in fase di collaudo. Dove invece è molto potente è nella flotta di migliaia di scafi appartenenti alla Guardia costiera e alla milizia dei pescherecci armati.