Altro che patriarcato: Donald Trump è più femminista di tutti i suoi avversari

Ci voleva uno che di mogli ne ha avute tre e tre ne ha tradite, uno che dice che uscirebbe con sua figlia se solo non fosse sua figlia, uno che ha detto di prendere le donne per la figa, ci voleva uno così,, per fare qualcosa di. E a me, che sono irrorata di Simone de Beauvoir e Luce Irigaray e Carla Lonzi e Adriana Cavarero, e che l'idea di chiamare Giorgia Meloni al maschile proprio non mi va giù (“presidente” è un participio presente, “LA” Presidente, accidenti), a me tocca sospirare un “finalmente”. VERITÀ BIOLOGICA Nel solco della sua agenda,ha firmato l'ordine esecutivo che stabilisce il riconoscimento di due sessi, maschio e femmina (i giornali da salotto hanno scritto “solo” due sessi.). Il titolo del provvedimento è “In difesa delle donne dall'estremismo dell'ideologia di genere e sul ripristino della verità biologica nel governo federale”.