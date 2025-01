Ilfattoquotidiano.it - Almasri, Sechi e il ‘complotto’ della Cpi contro il governo Meloni. Scanzi: “Narrazione fantasy”. Giannini: “Saranno toghe rosse?”. Bagarre a La7

a Otto e mezzo (La7) sulla liberazione del comandantepolizia giudiziaria libica arrestato a Torino lo scorso 20 gennaio e subito rispedito in patria. Il direttore di Libero Mariodifende ovviamente l’operato del, insinuando accusela Corte penale internazionale: “Questo caso è surreale perché questo signore qua ha girato tutta Europa. Si è fatto un giro ovunque, ha fatto di tutto. Curiosamente viene inviato dalla Corte Penale Internazionale il mandato di arresto in data 18 gennaio 2025. Mi sono ricostruito tutta la cosa – continua mentre consulta i suoi soliti fogli – perché è abbastanza intricata. Sapevano tutti dov’era questo signore, eppure casualmente il mandato d’arresto viene inviato quandosi trova in Italia“.“Ho capito, è un altro complotto – ironizza Massimo– È un complottoCorte penale internazionale“.