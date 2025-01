Amica.it - 3 giacche di tendenza avvistate alla Milano Fashion Week

Ladedicata all’uomo è giunta al termine. In passerella i trend maschili del futuro, per strada le tendenze donna del momento: con i look street style di giornaliste e trendsetter che indicano i grandi trend dell’inverno 2024-2025 in fatto diinvernali.Cappotto, bomber o Barbour? Dallepiù sportive, rese eleganti grazie ad abbinamenti insoliti, alle ispirazioni retrò: ecco le 3del momento e come si abbinano.Il classico cappotto meneghino, con un dettaglio di styling precisoLa moda milanese, femminile o maschile che sia, non riesce a rinunciare al cappotto. Quintessenza dell’eleganza che contraddistingue la città e lo stile Made in Italy, non c’è e non ci sarà mai un inverno in cui non sarà di. A variare sono le vestibilità, che per il 2025 sono comode ma contenute, e gli abbinamenti.