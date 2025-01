Isaechia.it - Uomini e Donne, Veronica, Amal e Mary raccontano uno scoop inedito su Michele Longobardi: “Erano finite le registrazioni e…”

Fedele,Chiaro esono state ospiti dell’odierna puntata di Casa Lollo.Lorenzo Pugnaloni ha voluto saperne di più della loro inaspettata amicizia. Dopo la fine del trono di, nel quale è stato completamente smascherato, le tre sono state solidali tra loro riuscendo a trovare una complicità che loro stesse non si sarebbero mai aspettate.In questo momento stanno trascorrendo qualche giorno a casa dia Trento, condividendo la loro quotidianità e rafforzando un rapporto appena nato che sembra già essere piuttosto solido.Ecco in che modo è iniziata la loro amicizia:È iniziato tutto da un TikTok che io ho messo, in cui una ragazza sotto ha commentato dicendo “coalizzatevi tutte quante”. Io ho risposto “al massimo se devo coalizzarmi con qualcuno, lo faccio con! Non con quella doppiogiochista di”.