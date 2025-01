Inter-news.it - UFFICIALE – Inter, primo partner in Arabia Saudita: accordo con Zain KSA!

Leggi su Inter-news.it

L’ha da poco ufficializzato laconKSA,Regionaldel Club in. Grazie a questogli appassionati di calcio dell’, e in particolare i tifosi nerazzurri, potranno usufruire dell’esperienza 5G avanzata diKSA grazie a pacchetti domestici personalizzati, con il router in edizione speciale personalizzato a tema. COMUNICATO – “FCnazionale Milano annuncia di aver siglato ildiship inKSA è infatti ilOfficial Regionaldel Club nerazzurro nel territorio. L’, valido per la stagione 2024/25, permetterà aKSA, brand leader nella fornitura di tecnologie innovative in, di fare il proprio esordio nel calcio italiano.KSA, grazie alla visibilità globale del brand, potrà offrire esperienze digitali innovative agli appassionati di sport in