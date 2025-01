Quotidiano.net - Torna l’incubo in Germania. Accoltella i piccoli dell’asilo. Muore anche un bimbo di due anni

Leggi su Quotidiano.net

Laripiomba nella paura degli agguati. Due morti e almeno quattro feriti ad Aschaffenburg, centro di 73mila abitanti della Baviera. Alle 11.45 un giovane afgano di 28, Enamullah O. – arrestato dopo appena 12 minuti di fuga lungo la vicina ferrovia – uccide a coltellate un bambino di origine marocchina di due(a passeggio in un’area isolata del parco Schöntal con le maestre e icompagni) e un uomo di 41coraggiosamente intervenuto per evitare lo scempio assieme a un 61enne (subito ricoverato in gravi condizioni per una coltellata al torace). Lotta per sopravvivere una bambina di origine siriana di duecon la gola tagliata, mentre non risulta in pericolo di vita una maestra caduta e colpita dopo il tentativo di sottrarsi all’aggressore. La rituale matrice terroristica islamica non trova al momento alcuna conferma né dalla perquisizione domiciliare né dalla storia personale dell’accusato.