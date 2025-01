Ilrestodelcarlino.it - Torna la giornata della memoria. Da domani appuntamenti e dibattiti

Come ogni anno l’associazione ‘Casa delle’ di Servigliano, si prepara con una programma accurato e articolato alla ‘’, un monito dedicato alle nuove generazioni per non dimenticare la storia e le sue aberrazioni. La Shoah è stata senza dubbio una delle tragedie umane che hanno segnato la storia del Novecento, la ‘’ serve appunto a ricordare alla società questi atti, affinché non accadano mai più. L’evento è organizzato dall’associazione ‘Casa delle’ di Servigliano e Prefettura di Fermo, con il supporto del ‘Tavololegalità’ di Fermo e il comune di Servigliano, si svolgerà dal 24 al 27 gennaio. "Quest’anno laavrà un doppio valore – spiega Giordano Viozzi, presidente dell’associazione ‘Casa’ – ricorre infatti, l’80esimo anniversarioliberazione del Campo di concentramento di Auschwitz, oltre al valore che questa ricorrenza porta con se.