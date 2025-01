Movieplayer.it - The Odyssey: Jon Bernthal si unisce al cast dell'epica avventura di Christopher Nolan

La star di The Punisher è l'ennesimo nome di alto profilo annunciato per dar vita all'epopea omerica chegirerà utilizzando la tecnologia IMAX. Un'altra star di primo piano si aggiunge aldi The, nuovo ambizioso progetto di. Si tratta'interprete di The Punisher Jon, che affiancherà Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron, come rivela Deadline. Il ruolo diper adesso non è stato svelato. Il mese scorso, la Universal ha rivelato che il nuovo progetto didopo il successo di Oppenheimer sarebbe stato un adattamento del poema epico composto da Omero intorno all'VIII secolo a.C. "Il prossimo film di, The, è un'epopea d'azione mitologica girata .