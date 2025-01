Ilfattoquotidiano.it - Repubblica democratica del Congo, avanza il gruppo armato M23: Goma è circondata. “Le scuole chiudono e le persone fuggono”

“Lestanno chiudendo e tutti i bambini vengono rimandati a casa in fretta. La gente sta abbandonando le zone periferiche e si sta riversando in città, anche quelli che vivono nei campi profughi stanno fuggendo”. Nella voce dall’altra parte del telefono si coglie una certa concitazione. E non è abituale in chi da decenni è ormai rassegnato a convivere con la guerra, gli assalti, gli sfollamenti forzati. Ma questa mattina, 23 gennaio,, il capoluogo del Nord Kivu, una delle province delladel, si è svegliata sguarnita anche delle poche protezioni rimaste: secondo fonti raggiunte direttamente sul posto, anche l’ultimo baluardo, la cittadina di Sake, è caduto nella mattina del 23 gennaio (al momento mancano ancora conferme ufficiali) e i militari regolari delle Forze Armate della RD(FARDC) stanno arretrando e abbandonando le loro posizioni davanti alla nuova, bruscata del movimentoM23, che da mesi conquista territori attorno alla città, occupando di volta in volta le zone più strategiche e soprattutto quelle più redditizie, dove si trovano le miniere.