"Quella visita casuale che mi ha salvato"

"Scriva per favore che la prevenzione è fondamentale, va sottolineato". E non potrebbe essere altrimenti per l’uomo ascolano che proprio grazie a unadi controllo ha evitato grossi guai di salute. Un aneurisma dell’aorta è stato infatti individuato nell’ambito della terza edizione de ’Il sociale nel segno della tradizione’, l’iniziativa organizzata dai sestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio insieme alla Lilt Siena. Ma cosa è successo lo racconta direttamente il protagonista, che preferisce rimanere anonimo: "Sa, mi conoscono in tanti, vorrei evitare". Cosa è successo il 16 marzo dello scorso anno? "Avevo accompagnato mia moglie all’iniziativa ’Il sociale nel segno della tradizione’ dove erano previste delle visite di prevenzione e, quasi per gioco, le ho detto: ’Se non c’è nessuno mi faccio controllare anche io’".