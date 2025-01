Ilgiorno.it - Prendere un treno senza essere rapinati? In Lombardia è allarme sicurezza: 10 vittime in pochi giorni

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Tutto corre in, tranne la. Soprattutto sui treni e nelle stazioni. Come se non bastasse il nero primato di Milano, eletta per il settimo anno di fila città con più reati d’Italia, le cronache degli ultimidestano preoccupazione sui rischi per viaggiatori e pendolari della regione. Furti, rapine, violenze e accoltellamenti stanno diventando fatti tutt’altro che infrequenti sulle reti di trasporto pubblico. Dal 13 gennaio, almeno dieci persone, tra cui donne e minorenni, sono rimastedi malviventi o baby gang che hanno scelto convogli e scali ferroviari come loro terreni di caccia. Baby gang attive sulla linea Milano-Legnano Donna aggredita a Milano Lambrate Assalto in stazione di Casalpusterlengo Rapina con cacciavite sulla Milano-Varese Accoltellato a Milano Garibaldi Tre minorennisulper Mantova Baby gang attive sulla linea Milano-Legnano Negli ultimi tre, sulla linea ferroviaria Milano-Legnano alcune baby gang hanno preso d’assalto i treni cercandoda rapinare.