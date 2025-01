Ilrestodelcarlino.it - Panathlon Club Cesena: "Le sfide dello sport"

"Un’annata semplicemente fantastica". Potrebbe essere il titolo della conviviale delal ristorante Cerina. Condotta da Beppe Tassi, firmaiva di punta de Il Resto del Carlino, direttore a lungo dell’insertoivo e grande intenditore di calcio. "L’unico suo difetto è che tifa Bologna", l’inciso di Dionigio Dionigi, presidente del sodalizio. E mentre i rossoblù centravano la prima vittoria in Champions, Tassi ha elencato gli allorinazionale in una annata indimenticabile, il 2024. "Partiamo dal fenomeno Sinner per continuare con le Olimpiadi di Parigi con l’Italia al record di 40 medaglie conquistate, 2 d’oro in più rispetto a Tokio. Non ultimo lo straordinario cammino delche ha conquistato la promozione con 96 punti, 30 vittorie, 80 gol segnati e il lancio di tanti giovani".