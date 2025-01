Ilnapolista.it - Napoli, previsti oggi nuovi contatti per Adeyemi. Garnacho in stand-by (Di Marzio)

Ilsta ancora cercando il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, approdato al Psg la settimana scorsa. I nomi in pole sembrano essere Alejandrodel Manchester United e Karimdel Borussia Dortmund, con il tedesco in vantaggio.delperresta in-bySecondo quanto riportato da Gianluca Disul suo sito:Il, dopo lo-by per, ha virato su Karim, giocatore di proprietà del Borussia Dortmund. Nella giornata di, 23 gennaio, sonoper ottenere l’apertura totale da parte del giocatore, classe 2002, e stringere così l’operazione con il club tedesco. Per quanto riguarda Alejandro, al momento la trattativa tra ile il Manchester United resta in-by. Il club azzurro, infatti, non intende alzare ulteriormente la proposta già fatta.