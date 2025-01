Terzotemponapoli.com - Napoli, Corbo: “Tanti meriti anche a Costantino Coratti”

Antonio, editorialista di Repubblica, è intervenuto aMagazine Live. Di seguito le sue parole durante la trasmissione in onda su Radio Punto Zero.: “La vittoria dela Bergamo certifica qualcosa di molto importante”Così il giornalista: “La vittoria dela Bergamo certifica qualcosa di molto importante. Non so se gli azzurri vinceranno lo Scudetto, ma hanno dimostrato di essere una squadra con la caratura, la maturità, la mentalità, la freschezza atletica e la fluidità di gioco per poter vincere il campionato.vannoa Cosno, un mago della preparazione atletica. Ilè favorito rispetto alla Juventus grazie alle ultime prestazione e ai risultati, è una squadra che vince le gare alla distanza, ma deve stare attento. Juventus? Ci sono problemi societari e momenti di assestamento, inoltre c’èil mondo della FIAT che è incerto.