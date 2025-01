Quifinanza.it - Le baby pensioni costano all’Italia 9 miliardi di euro all’anno: quante sono e su chi pesano

Leggi su Quifinanza.it

Il sistemastico italiano, più di altri, sconta il peso delle cosiddette, ovvero assegni chestati concessi nel corso degli scorsi anni a soggetti ancora molto giovani e in piena età da lavoro (almeno rapportando i dati dell’epoca con quelli di oggi). C’è stato un tempo in cui in Italia si poteva andare in pensione a poco più di 39 anni, con l’età che in alcuni specifici casi poteva scendere anche di molto. Il frutto di queste scellerate scelte politiche si ripercuotono ancora oggi sulle Casse dello Stato, visto e considerato chequasi 400mila i cittadini che ricevono l’assegno di previdenza da più di 40 anni. Si tratta di una spesa altissima, soprattutto considerando l’aumento dell’aspettativa di vita, con l’Inps che in passato aveva stimato un costo pari a 130dia valori attuali.