La liutaia che crea strumenti vegani: "Il mio sogno è aprire bottega"

"Nel 2019, con Francesco Pizzuti, il mio compagno, abbiamo provato a realizzare nel garage di casa con pochi attrezzi, abbastanza inadatti, una chitarra elettrica, che è lo strumento, dal punto di vista della manualità, più semplice da costruire. Ci siamo riusciti, così ne abbiamo fatte altre tre, poi ho maturato la decisione di costruiremusicali con materialie vivere di questa attività". Una grande determinazione caratterizza la storia di Maria Torresi (nella foto centrale), che è stata la prima a costruire in Italia e la seconda nel mondo un violino vegano. La ventitreenne che è nata e vive a Padula, in provincia di Salerno, si è tuffata nel mondo della liuteria con un approccio decisamente etico e sostenibile,ndo con il suo ragazzomusicali senza avvalersi in alcun modo di materiali di origine animale.