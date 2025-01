Ilnapolista.it - La Juventus non sa chiudere le partite, il Napoli vince anche quando non dilaga (Tuttosport)

si affronteranno sabato al Maradona. Le due squadre, messe a confronto, hanno più o meno gli stessi numeri, ma gli azzurri sono in vantaggio di 13 punti in campionato. Questo perché i bianconeri non sono riusciti spesso a gestire i risultati a loro favore, compliceun attacco sterile che si divora troppi gol davanti alla porta.Lanon sale, ilnonCome riportato da:La Juve in Serie A ha creato le stesse occasioni del, segnando solo un gol in meno, 34 contro 35; ha concesso più o meno le stesse occasioni alle avversarie e subito solo tre reti in più, 17 contro 14. E tutto questo comporta 13 punti di distacco a vantaggio degli azzurri. I bianconeri creano poco: sesti cone Roma nella classifica degli xgol della Serie A; crea poco e non concretizza molto di più.