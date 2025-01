Quotidiano.net - La classifica dei passaporti più potenti del mondo: spicca l’Italia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 gennaio 2025 – Per viaggiare in Paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione europea, i cittadini italiani hanno la necessità di un passaporto che viene rilasciato dalla Questura del proprio Comune di residenza. Si tratta di un documento che ha validità di 10 anni prima del rinnovo e che, nel caso italiano, ha una grande potenza, ci si passi il termine, rispetto a quello di tanti altri Paesi del. Così come riferito dall’ultimo report Henley & Partners, infatti, il passaporto italiano è al terzo posto delladi quelli con maggiore valenza in tutto il globo. Questa graduatoria, che ha già un storia di 19 anni, si basa sui dati ufficiali che vengono forniti dall’International Air Transport Association (Iata) e che prendono in esame il numero di Paesi nei quali è possibile viaggiare senza la necessità di richiedere un visto.