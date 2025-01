Linkiesta.it - Il dramma di quelli che lamentano il follow d’imperio a Trump senza capire niente

Ventunesimo secolo, tu mi odi. Io non lo so cosa ti ho fatto di male, ma è evidente che vuoi impedirmi di esprimermi sul libro di Francesco Piccolo, che tra l’altro sembra scritto in quell’altro secolo, quello per il quale mi struggo di nostalgia.È evidente che io devo starti proprio molto antipatica e devi esserti concentrato a pensare quale fosse la giusta retribuzione (che è una citazione d’un Boccaccio citato da Piccolo) per rifarti su di me, e la giusta retribuzione è: no, Sorcioni, tu non puoi scrivere di “Son qui: m’ammazzi”, perché devi scrivere il quattrocentesimo articolo su quanto è scema l’umanità.C’era ancora Obama, il primo presidente dell’epoca social – quindi parliamo di tre elezioni americane fa. C’era ancora Obama e c’era sua moglie e c’era Biden che era suo vice, e i social – Facebook era di Zuckerberg come da sempre, Twitter credo fosse di Dorsey – si posero il problema d’essere diventati una cosa che seria non sarebbe mai stata ma che veniva trattata come tale.