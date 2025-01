Thesocialpost.it - Foggia, scontro tra due auto: Fernando Paoletti muore a 21 anni

Un nuovo lutto si aggiunge al triste elenco delle vittime della strada. Nella serata di ieri, un terribile incidente stradale ha portato via la vita a un giovane di 21, più conosciuto tra gli amici come Nando. Lo, avvenuto nel cuore di, all’incrocio tra viale Ofanto e corso Roma, ha coinvolto due: una potente BMW e una piccola utilitaria Fiat Panda, a bordo della quale viaggiava il giovane.L’impatto è stato violentissimo. La Panda, dopo lo schianto, è finita contro un cartellone pubblicitario, che è stato divelto dalla forza dell’urto. Purtroppo per Nando non c’è stato nulla da fare. Sbalzato fuori dall’abitacolo, ha perso la vita sul colpo, prima ancora che i soccorsi potessero intervenire. Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.