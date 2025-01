Lettera43.it - De Rossi è il nuovo presidente dell’Ostia Mare: ha acquistato il club dei suoi esordi giovanili

Leggi su Lettera43.it

Dal campo alla panchina e ora anche in tribuna. La carriera di Daniele De, ex giocatore, capitano e allenatore della Roma, ha improvvisamente cambiato direzione. Ha infatti deciso di acquistare undi Serie D, l’Ostia, di cui è adesso il. Non una scelta casuale, quella di De. L’ex calciatore, infatti, ha vestito la maglia di questa squadra dal 1997 al 2000, anno in cui si è poi trasferito a Trigoria. L’acquisizione delle quote delè arrivata intorno alle 16 del 23 gennaio. Deha prelevato la società dall’ormai exRoberto Di Paolo e ha scelto di dare inizio a un progetto con cui punta a far crescere il.Il caso stadioDedurante un match di Champions League con la maglia della Roma (Getty Images).Come spiegato da Gazzetta.