Contrordine Luciano Canfora | ragione la destra che strigliata alla sinistra

La miglior vendetta è il perdono, recita il detto antico. Probabilmente il perdono è anche la strategia più efficace per sedurre chi non ci ama. È noto che l'intellettuale comunista (non è un insulto, è semplice notazione di cronaca)non ha in simpatia Giorgia Meloni. Dopo aver premesso, prima della vittoria elettorale di Fratelli d'Italia nel 2022, che nel consesso internazionale la futura premier veniva «trattata come una pericolosissima mentecatta», il fine pensatore arrivò a definirla «neonazista nell'anima in quanto, quando è scoppiata la guerra, si è subito schierata coni neonazisti ucraini; da lì la sua consacrazione a statista». La «poveretta», perché anche questo epiteto faceva parte del mazzo di complimenti, se ne è avuta male e ha querelato, salvo poi ritirare la denuncia per diffamazione, non si sa se per nobiltà d'animo, pietà o calcolo politico.