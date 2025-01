Donnaup.it - Come pulire i termosifoni in modo semplice e veloce: Scopri il trucco geniale!

non appare certo un’impresa facile!Proprio ora che arrivano i primi freddi, l’accensione del riscaldamento domestico si avvicina e, in alcune zone d’Italia, è già operativa. Ma spesso l’accumulo di polvere, pollini e sporcizia di vario tipo, tra le fessure, non permette una buona diffusione del calore, vanificando quindi in parte il lavoro a cui sono preposti i caloriferi.Siamo ancora in tempo, però: che siano in alluminio o in ghisa, liberarli dai depositi sarà un giococon i nostri suggerimenti. Non vi servirà un lavoro minuzioso e certosino, ma un semplicissimo strumento che sicuramente possedete e custodite probabilmente in bagno. Siete curiose dire un trucchetto facile, facile perpuliti e funzionanti alla perfezione? Questo è il momento giusto! Pronte? Via!: ecco tutti i passaggi per un lavoro impeccabileIniziate a liberarli dalla polvere accumulata nei mesi estivi usando il phon! Disponete sul retro deiun telo inumidito, che sia un vecchio lenzuolo o un asciugamano.